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МИД РФ выразил признательность США в связи с передачей Москве документов времен Николая II

В их числе оригиналы указов императора Николая II о награждении орденами Российской империи

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России выразило признательность посольству США в РФ и американским правоохранительным органам по случаю передачи в среду российской стороне 16 исторических документов времен императора Николая II (1894-1917 годы), которые были похищены из российских архивов в 1990-е годы.

"В их числе оригиналы указов императора Николая II о награждении орденами Российской империи, которые составлялись в единственном экземпляре и никогда в оригинальном виде не публиковались, - говорится в сообщении МИД РФ. - Выражаем признательность американским правоохранительным органам и посольству США в Москве за вклад в восстановление исторической справедливости".

Как сообщили в министерстве, такие мероприятия проводятся при обнаружении на американском антикварном рынке предметов из российских фондов и музеев, которые были заявлены в розыск.

"Совместная кропотливая работа соответствующих служб двух стран по обнаружению пропавших ценностей и возвращению их в Россию продолжается уже много лет, наглядно демонстрируя большой положительный потенциал конструктивного подхода в двустороннем взаимодействии", - добавили в МИД РФ.

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