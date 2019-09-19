Матвиенко: в ЕАЭС ощутили позитивный эффект интеграции

МИНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Создание Евразийского экономического союза (ЕАЭС) способствовало развитию интеграционных процессов между его участниками в различных секторах экономики и социальной сферы. Об этом говорится в приветствии председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентины Матвиенко участникам проходящей в Минске международной конференции "Пять лет Договору о Евразийском экономическом союзе: роль суда".

"Сегодня можно констатировать, что за прошедшие годы Евразийский экономический союз состоялся как международное интеграционное объединение. Все государства - члены ЕАЭС ощутили позитивный эффект интеграции, расширилось их взаимодействие в финансово-банковской секторе, в области транспорта, промышленности, медицины", - говорится в обращении Матвиенко, которое озвучил председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Глава Совета Федерации считает, что одним из условий развития единого экономического пространства является деятельность межгосударственных органов по формированию общей сферы правоприменения. "Важнейшим из этих органов является Суд Евразийского экономического союза, созданный для решения спорных вопросов, возникающих в условиях интеграции", - отметила председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ.

Международная конференция, посвященная пятилетию Договора о Евразийском экономическом союзе, собрала в Минске более 200 участников, включая министров и должностных лиц Евразийской экономической комиссии, представителей конституционных и верховных судов, парламентов. В ЕАЭС входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия.