Правительство Башкирии ушло в отставку после вступления Хабирова в должность главы региона

УФА, 19 сентября. /ТАСС/. Правительство Башкирии ушло в отставку после вступления в должность главы республики Радия Хабирова. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь регионального кабмина Павел Самойлин.

"Это технический момент, они все [члены правительства] теперь исполняющие обязанности. Кандидатуру премьер-министра глава республики внесет на заседании парламента на утверждение, а всех министров и вице-премьеров он может утвердить своим указом", - сказал Самойлин.

На церемонии инаугурации Радий Хабиров поручил своей администрации в течение месяца представить структуру обновленного правительства.

При этом он отметил, что в целом считает кабмин республики сформированным. "Управленческая команда в целом сформирована, я полагаю, что какие-то точечные изменения возможны в самой инфраструктуре правительства, потому что она должна быть ориентирована на решение тех задач, которые я поставил в своем указе", - сказал Хабиров журналистам.

Глава Башкирии на инаугурации сообщил, что первым делом подпишет указ о стратегических направлениях социально-экономического развития республики до 2025 года, по итогам реализации которого республика должна войти в число регионов-лидеров по человеческому потенциалу, комфортной среде для жизни, экономическому росту, инвестициям и инфраструктуре.