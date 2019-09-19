В Астраханской области по распоряжению губернатора уволили девять чиновников

АСТРАХАНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подписал распоряжение, которым освободил от замещаемых должностей некоторых членов правительства региона и сотрудников администрации губернатора. Об этом сообщили в управлении пресс-службы и информации администрации губернатора региона.

"Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подписал распоряжения, в соответствии с которыми освобождены от замещаемых должностей ряд членов правительства региона и сотрудники администрации губернатора", - говорится в сообщении.

От своих должностей освобождены исполняющий обязанности министра культуры и туризма Астраханской области Галина Зотеева, и.о. заместителя председателя правительства - руководителя представительства губернатора Астраханской области при правительстве РФ Юрий Чаплин, и.о. заместителя председателя правительства региона - министра финансов Астраханской области Виталий Шведов, и.о. министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Олег Гужвинский, а также и.о. руководителя службы жилищного надзора региона - главного государственного жилищного инспектора Борис Харах.

Кроме того, уволены и.о. начальника управления документационного обеспечения администрации губернатора Астраханской области Павел Смолко, и.о. начальника управления по работе с обращениями граждан администрации губернатора региона Анна Дорофеева, и.о. начальника управления пресс-службы и информации администрации губернатора Светлана Мельникова, а также и.о. начальника организационно-контрольного управления администрации Алексей Царик.

В июле после проверки работы бизнесменов и чиновников Астраханской области, курирующих вопросы строительной сферы, всего было возбуждено 43 уголовных дела (из них 17 возбуждены СК). Сообщалось о 32 фигурантах дел, которым были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, подписки о невыезде, запрете на совершение определенных действий. Основные нарушения были связаны с проведением капремонта в многоквартирных домах и переселением граждан из аварийного жилья.