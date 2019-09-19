Нигер планирует открыть посольство в России в следующем году

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Власти Нигера планируют в 2020 году открыть диппредставительство в Москве. Об этом сообщил в четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Нигера Каллой Анкурао.

"Господин министр информировал о планах открыть посольство Нигера в РФ в следующем году. Убежден, что это будет придавать дополнительную устойчивость динамике нашего взаимодействия, - сказал он. - Итоги переговоров подтвердили, что у этого взаимодействия весьма и весьма хорошие перспективы".

По словам главы МИД Нигера, открытие диппредставительства должно состояться в первом триместре 2020 года.

Дипломатические отношения между СССР и Нигером были установлены в 1972 году, тогда же страны обменялись посольствами. Российское диппредставительство в этой африканской стране было закрыто в 1992 году, диппредставительство Нигера в РФ тремя годами позже.