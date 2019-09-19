Аксенов уверен, что большинство уволившихся глав муниципалитетов Крыма вернутся на посты

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Большинство глав городов и районов Республики Крым, которые накануне сложили свои полномочия, имеют шансы быть вновь избранными на эти посты по конкурсу, сообщил журналистам глава региона Сергей Аксенов.

"Пройти всем через конкурс - это возможность для кандидатов представить и защитить свои программы, предоставить планы развития жителям муниципалитетов. Очень важно, что конкурсы проходят публично. Большинство глав имеют все шансы успешно сдать этот экзамен и продолжить работу в единой команде. Убежден, что муниципалитеты будут возглавлять сильные и компетентные руководители, которые с полной отдачей будут работать на благо крымчан", - сказал Аксенов.

Он подчеркнул, что вторая пятилетка после воссоединения Крыма с Россией "должна кардинально изменить уровень и качество жизни крымчан".

Глава региона также пояснил, что предложение сложить полномочия не носило принудительного характера. "Решение продиктовано необходимостью полной перезагрузки всех органов власти. Главы городов и районов проявили важное качество - ответственность, готовность еще раз пройти через широкое общественное обсуждение и конкурсные процедуры. Это командное решение и жест доброй воли", - отметил он.

В среду Аксенов сообщил, что в Крыму все руководители городских и районных администраций сложили полномочия. Он пояснил, что такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды. В Крыму 11 городов, четыре городских поселения и 14 районов.

После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное Собрание.