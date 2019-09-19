Бывший вице-премьер Северной Осетии стал главой муниципального образования Владикавказ

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 сентября. /ТАСС/. Бывший вице-премьер Северной Осетии, меценат Русланбек Икаев избран главой муниципального образования - председателем гордумы Владикавказа. Его кандидатуру, выдвинутую от политической партии "Единая Россия", поддержали на заседании гордумы большинство депутатов.

На этой должности Русланбек Икаев сменил Махарбека Хадарцева, который находился на посту главы муниципального образования с 2004 года.

Должность вице-премьера республики пока никого не назначили.

Первым заместителем главы муниципального образования избран Александр Пациорин от партии "Единая Россия", также заместителями стали Зита Салбиева, которая прошла в гордуму по партийным спискам от "Патриотов России", и Сослан Бестаев от ЛДПР.

В выборной кампании в гордуму Владикавказа 8 сентября принимали участие восемь политических партий, на 32 мандата претендовали более 200 человек - 140 по единому избирательному округу и 84 одномандатника. Партия "Единая Россия" набрала большинство голосов - 45,24%. Кроме выборов в городскую думу Владикавказа, в республике проходили выборы различного уровня в Дигорском, Ирафском и Моздокском районах. Избирались пять глав муниципальных образований, замещались 36 депутатских мандатов.