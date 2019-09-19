Лавров второй раз за сутки обсудил с главой МИД ФРГ урегулирование в Донбассе

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств России и Германии Сергей Лавров и Хайко Маас провели второй за сутки телефонный разговор по выполнению "формулы Штайнмайера" в Донбассе после того, как Киев отверг ее на заседании контактной группы. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.

"Министры продолжили обсуждение путей реализации решений саммитов в Париже и Берлине в 2015-2016 годов в "нормандском формате" относительно закрепления "формулы Штайнмайера", а также разведения сил и средств на пилотных участках в Петровском и Золотом, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Рассмотрена ситуация в связи со срывом делегацией Киева в ходе заседания контактной группы в Минске 18 сентября согласования соответствующих предложений, ранее одобренных на встрече советников лидеров стран нормандского формата".

Как добавили в МИД РФ, министры условились оставаться в плотном контакте для обеспечения безусловного выполнения минского комплекса мер по урегулированию на Украине. Лавров "также тепло поздравил Мааса с днем рождения, который он отмечает сегодня".

В среду на очередной встрече контактной группы по урегулированию на востоке Украины украинская делегация отказалась ставить подпись под текстом "формулы Штайнмайера", несмотря на то, что она уже была предварительно согласована. Как сообщил после заседания полпред РФ в группе Борис Грызлов, Киев фактически отказался согласовать порядок правового и фактического закрепления особого статуса Донбасса. Грызлов пояснил, что тем самым украинская сторона сорвала и принятие решения о разведении сил в Петровском и Золотом, "поскольку вопросы безопасности должны быть синхронизированы с политическими вопросами", а также поставила под угрозу саммит "нормандской четверки".