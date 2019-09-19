В Крыму Госсовет изберет главу республики и спикера

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Депутаты Государственного совета Республики Крым второго созыва на пленарном заседании в пятницу изберут главу Крыма из трех кандидатов, в числе которых Сергей Аксенов. Также будет избран председатель Госсовета, сообщили в пресс-службе крымского парламента.

Работа сессии начнется в 11:00 мск, по традиции ее будет вести, до избрания председателя Госсовета, старейший депутат второго созыва республиканского парламента 72-летний Ефим Фикс, который в предыдущем составе парламента был первым вице-спикером и главой комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления.

Выборы главы Крыма

Главным событием станет избрание главы Крыма. В соответствии с региональным законом, он избирается депутатами Госсовета региона из числа трех кандидатур, внесенных президентом. В начале сентября глава государства Владимир Путин внес в Госсовет Крыма кандидатуры действующего главы Сергея Аксенова, который занимает этот пост с октября 2014 года и руководит республикой с момента воссоединения полуострова с Россией, а также первого секретаря Крымского республиканского комитета КПРФ Богатыренко и депутата Госдумы от ЛДПР Павла Шперова.

По данным пресс-службы, ожидается, что представление главы государства озвучит в парламенте полномочный представитель президента в Южном федеральном округе Владимир Устинов, после чего каждый из кандидатов представит свою программу или возьмет самоотвод. Голосование проходит в открытом режиме, депутатскими карточками. Избранным считается набравший большинство голосов.

Церемония вступления в должность проходит сразу после голосования. С трибуны избранный глава произносит слова присяги. С момента произнесения присяги глава региона считается вступившим в должность. В соответствии с крымской Конституцией глава республики является высшим должностным лицом и главой исполнительной власти. Он избирается сроком на пять лет и определяет основные направления развития региона.

Выборы спикера

Выборы в Госсовет прошли 8 сентября, в единый день голосования. В них приняли участие 33,26% избирателей. "Единая Россия" по итогам выборов получила 60 мандатов, ЛДПР - 10 и КПРФ - 5 мандатов депутатов регионального парламента.

"Голосование за кандидатуру спикера парламента, в соответствии с регламентом, будет проходить в тайном режиме, бюллетенями. Вначале фракции выдвинут своих кандидатов, если будут, затем они будут внесены в бюллетени, после состоится голосование. Кто наберет большее количество голосов, тот и станет председателем Госсовета республики", - напомнил Фикс корреспонденту ТАСС.

Региональное отделение единороссов, получивших большинство в парламенте, уже определилось со своим кандидатом на должность. Это 62-летний Владимир Константинов, который возглавлял Госсовет республики с 19 сентября 2014 года. До этого с марта 2010 по март 2014 года он был председателем Верховного совета Автономной Республики Крым.

Фракция КПРФ в Госсовете, как сообщил ТАСС ее лидер Сергей Богатыренко, не будет выдвигать своего кандидата в спикеры, во фракции ЛДПР получить комментарий не удалось.

По словам Фикса, сессия продолжит работу во вторник, 24 сентября. Депутаты изберут заместителей председателя Госсовета и глав парламентских комитетов.

Обновление власти

В Крыму осенью стартовало масштабное обновление власти. В среду Аксенов сообщил, что в Крыму все руководители городских и районных администраций сложили полномочия. Он пояснил, что такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды. В Крыму 11 городов, четыре городских поселения и 14 районов.

Как пояснял ТАСС депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев, масштабное обновление власти в районах и городах Крыма пройдет впервые после воссоединения полуострова с Россией. Оно позволит увеличить эффективность работы команд управленцев на местах.

В четверг глава Крыма пояснил, что большинство глав городов и районов имеют шансы быть вновь избранными на эти посты по конкурсу. Он подчеркнул, что вторая пятилетка после воссоединения Крыма с Россией "должна кардинально изменить уровень и качество жизни крымчан".