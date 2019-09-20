Алексей Текслер вступил в должность губернатора Челябинской области

ЧЕЛЯБИНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Победивший в единый день голосования 8 сентября на выборах губернатора Челябинской области Алексей Текслер в пятницу вступил в должность главы региона, передает корреспондент ТАСС.

Торжественная церемония инаугурации проходит в Челябинском государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова. На ней присутствуют представители общественности, главы городов и районов области, депутаты различных уровней, челябинские политики.

Самовыдвиженец Текслер победил на выборах губернатора Челябинской области, набрав 69,31% голосов. Второе место получил кандидат от КПРФ Константин Нациевский, который набрал 12,02% голосов. Третье место у Виталия Пашина, кандидата от ЛДПР, - 8,84% голосов. За ним следует Сергей Смышляев от партии "Родина" - 3,27%. Замыкает список Алексей Севастьянов от партии "Гражданская сила" - 3,23% голосов.

Текслер 19 марта был назначен президентом РФ Владимиром Путиным врио губернатора Челябинской области, до этого являлся первым замминистра энергетики РФ.