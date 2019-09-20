Сенатором Курганской области от исполнительной власти переназначена Елена Перминова

ТАСС, 20 сентября. Губернатор Курганской области Вадим Шумков переназначил представителем региона от исполнительной власти в Совете Федерации действующего сенатора Елену Перминову. Об этом сообщил в пятницу ТАСС пресс-секретарь губернатора Павел Поперешниченко.

"Сенатором назначена Елена Перминова", - сказал собеседник агентства.

Ранее Шумков сообщил ТАСС, что считает Перминову приоритетным кандидатом на пост сенатора. Свой выбор глава региона объяснил качественной работой в должности, активном участии в создании плана ускоренного развития Курганской области.

Перминова была назначена сенатором в сентябре 2014 года, является заместителем председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. До этого занимала должность заместителя губернатора - начальника финансового управления Курганской области.