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Сенатором Курганской области от исполнительной власти переназначена Елена Перминова

Свой выбор глава региона Вадим Шумков объяснил ее качественной работой на этой должности

ТАСС, 20 сентября. Губернатор Курганской области Вадим Шумков переназначил представителем региона от исполнительной власти в Совете Федерации действующего сенатора Елену Перминову. Об этом сообщил в пятницу ТАСС пресс-секретарь губернатора Павел Поперешниченко.

"Сенатором назначена Елена Перминова", - сказал собеседник агентства.

Ранее Шумков сообщил ТАСС, что считает Перминову приоритетным кандидатом на пост сенатора. Свой выбор глава региона объяснил качественной работой в должности, активном участии в создании плана ускоренного развития Курганской области.

Перминова была назначена сенатором в сентябре 2014 года, является заместителем председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам. До этого занимала должность заместителя губернатора - начальника финансового управления Курганской области.

Теги
РоссияКурганская областьШумков, Вадим Михайлович
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