Лавров примет участие в открытии выставки к 70-летию дипотношений с КНР

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров 30 сентября примет участие в открытии выставки, посвященной 70-летию установления дипломатических отношений с КНР. Об этом в пятницу сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"30 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров примет участие в открытии документальной выставки. Она будет посвящена 70-летию установления дипломатических отношений с КНР. 2 октября 1949 года, на следующий день после провозглашения Китайской Народной Республики Советский Союз первым из иностранных государств установил с ней дипломатические отношения, тем самым открыв новую страницу в истории связей двух стран", - сказала она.

"Экспозиция охватывает период с момента образования КНР до наших дней. На выставке, подготовленной историко-документальным департаментом МИД РФ, представлены материалы архивов российского внешнеполитического ведомства и Министерства иностранных дел КНР", - пояснила дипломат.

Захарова сообщила, что документы, которые будут представлены на выставке, "отражают присущие двусторонним контактам взаимное уважение, доверие, обоюдный настрой на плодотворный диалог по самому широкому спектру направлений". Посетители выставки также получат представление о процессе становления взаимовыгодного сотрудничества между двумя государствами, беспрецедентном содействии, которое было оказано Советским Союзом молодой Китайской Народной Республике.

"Документы, а также фотоматериалы последних десятилетий, включенные в экспозицию, подтверждают стратегический, всеобъемлющий характер российско-китайского партнерства, в основе которого лежат принципы дружбы, равноправия, добрососедства, нацеленность на решение общих задач в интересах всестороннего развития наших стран, поддержание региональной и глобальной стабильности", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.