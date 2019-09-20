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Россия рассчитывает на реакцию БДИПЧ ОБСЕ по уголовному делу против крымских журналистов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также призвала руководство Украины обратить на этот случай внимание

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что руководство Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) отреагирует соответствующим образом на возбуждение украинскими властями уголовного дела против крымских журналистов, принявших участие в конференции ОБСЕ в Варшаве. Об этом сообщила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что 16-18 сентября в Варшаве, в рамках обзорного совещания ОБСЕ по человеческому измерению, состоялись пленарные сессии, посвященные вопросам свободы слова, СМИ и безопасности журналистов. В качестве выступающих на этой международной площадке были аккредитованы представители "Крымской газеты", "Крымского информационного агентства", телерадиокомпании "Крым", крымскотатарского телеканала "Миллет". Но их попытки выступить неоднократно блокировались делегацией Украины, Канады и США, подчеркнула Захарова. После протестов российской стороны организаторы совещания все-таки дали выступить всем представителям Крымского полуострова, продолжила Захарова.

"С одной стороны, мы к такому поведению уже привыкли, практически аналогичная ситуация складывалась в Варшаве и в прошлом году, но ведь этим дело не закончилось. В последний день трехдневного марафона в Варшаве по медиапроблематике стало известно о том, что на Украине возбудили дело против крымских журналистов из-за их участия в совещании ОБСЕ", - сказала дипломат.

Она добавила, что согласно публикации в Facebook постпреда президента Украины в Крыму Антона Кориневича, офис которого находится в Херсонской области, в отношении участников крымской делегации открыто уголовное производство "по факту нарушения представителями оккупационных СМИ порядка выезда с оккупированной территории с целью участия в ежегодном совещании ОБСЕ в Варшаве". "То есть это за то, что журналисты посмели принять участие в конференции ОБСЕ по свободе средств массовой информации и безопасности журналистов, в отношении конкретных этих людей возбуждается уголовное дело", - сказала дипломат.

"Мы, конечно, рассчитываем на соответствующую реакцию руководства БДИПЧ ОБСЕ на этот совершенно вопиющий случай", - добавила Захарова.

В связи со сложившейся ситуацией, официальный представитель МИД РФ также призвала руководство Украины обратить внимание на этот случай. "Мы много раз обращались и к представителям ОБСЕ, и сейчас мы сделали обращение к БДИПЧ ОБСЕ, мы безусловно в очередной раз отправим письмо господину Дезиру. Но вы знаете, мне кажется, что вот после этой ситуации настал момент все-таки обратиться непосредственно к руководству Украины, оно новое и современное. Господин Зеленский, обратите внимание на эту вопиющую ситуацию", - сказала Захарова.

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