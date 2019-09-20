Устинов: задачей главы Крыма на пять лет станет развитие экономики и международных связей

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Главной задачей для главы Крыма Сергея Аксенова во время его второго срока на этом посту станет развитие экономического потенциала и международных связей, считает полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов.

Депутаты Госсовета Крыма избрали главой региона на новый пятилетний срок 46-летнего Сергея Аксенова, который возглавлял республику с момента воссоединения полуострова с Россией в 2014 году.

"Уверен, ваши управленческие навыки, преданность делу и накопленные знания послужат всестороннему развитию Крыма, помогут наладить широкие международные связи и раскрыть экономический потенциал республики в интересах всего населения. Для этого есть все объективные условия. Крым обладает уникальными природными ресурсами и значительным экономическим потенциалом. Здесь живут и работают трудолюбивые, ответственные люди, динамично развивается инфраструктура, растет туристический кластер, реализуются социальные программы", - сказал Устинов.

Он отметил, что не все проблемы, которые сейчас сохраняются в Крыму, возможно решить за один день. Для этого нужно, в том числе, делать более благоприятной деловую среду. Устинов также выразил уверенность, что при выборе кандидатуры главы Крыма учитывались "политический опыт, деловые и личные качества, готовность служить на благо жителей региона и отстаивать интересы страны".