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Песков заявил, что безопасность всех регионов России обеспечена на должном уровне

ОРЕНБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Безопасность всех регионов РФ обеспечена на должном уровне, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя опубликованные в СМИ высказывания командующего ВВС США в Европе генерала Джеффа Хэрригана, утверждавшего, что американские вооруженные силы разработали планы, позволяющие взломать ПВО Калининграда.

"Не мое дело - комментировать заявления военных. Но можно сказать, что, безусловно, безопасность в самых различных ее аспектах всех регионов Российской Федерации, включая Калининград, обеспечена на должном уровне", - сказал Песков.

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