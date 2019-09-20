Захарова указала Польше на недопустимость попыток искажения исторической правды о войне

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова напомнила официальным лицам в Польше о материально-технической помощи Советского Союза, которую он оказывал стране в годы Второй мировой войны.

По ее словам, приуроченное к началу Второй мировой войны мероприятие, которое прошло 1 сентября в Варшаве, но без участия России, вылилось в неизвестно что с придуманными новыми форматами и новой идеологической подоплекой, было сделано большое количество заявлений официальных польских лиц о том, что Польша пострадала от Советского Союза. "Сколько будет делаться подобных заявлений в адрес нашей страны, нашей истории", - задалась в этой связи вопросом дипломат.

"С многочисленными историческими материалами итогов Второй мировой войны и уникальными документами из Фондов центрального архива Минобороны РФ можно ознакомиться на сайте мультимедийного проекта "Память против забвения", о чем пытаются забыть поляки, - напомнила она, выступая в пятницу на брифинге. - Речь идет о стране [СССР], которая оказывала эту помощь и которая сама в ней остро нуждалась. Когда США, Франция, Великобритания прекратили репарационные поставки в западную зону Германии, Варшава продолжала получать поставки из восточной зоны - ГДР".

Борьба за историческую правду, подчеркнула Захарова, "осуществляется не пропагандой однобоких исторических оценок, не реконструированием исторических фактов с позиции сегодняшнего дня, а работой с первоисточниками, архивными документами, восстановлением хронологии событий".

В мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны в Польше приняли участие около 250 официальных лиц из разных стран. Россию власти Польши решили не приглашать, пояснив свое решение тем, что 1 сентября 1939 года СССР не участвовал в войне, а сейчас республика хочет почтить памятную дату с теми, с кем тесно сотрудничает в настоящее время. В российском руководстве раскритиковали это решение Варшавы, напомнив, что за освобождение польской земли от захвативших ее в 1939 году гитлеровцев отдали свои жизни 600 тыс. советских солдат.