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Аксенов переназначил Ковитиди сенатором от исполнительной власти Крыма

Она является членом Совфеда от исполнительной власти Республики Крым с 15 апреля 2014 года

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов, вступивший в пятницу в должность, переназначил Ольгу Ковитиди сенатором от исполнительной власти республики, следует из указа руководителя региона, опубликованного на сайте крымского Совета министров.

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"Наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Крым Ковитиди Ольгу Федоровну", - говорится в тексте указа.

57-летняя Ковитиди с 15 апреля 2014 года является членом Совета Федерации от исполнительной власти Республики Крым. В 2006-2014 годах - депутат крымского парламента, с 28 февраля по 26 марта 2014 года - зампредседателя Совета министров Крыма. Ранее Аксенов представил троих кандидатов, среди них и Ковитиди, на пост члена Совета Федерации.

Теги
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