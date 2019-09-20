Захарова назвала примером фальсификации резолюцию Европарламента об исторической памяти

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Резолюция Европарламента "О важности европейской памяти для будущего Европы" - это набор ревизионистских утверждений. Об этом говорится в распространенном в пятницу на сайте МИД РФ комментарии официального представителя дипведомства Марии Захаровой.

"МИД России старается воздерживаться от комментирования деятельности Европарламента. Однако в данном случае вынуждены сделать исключение, поскольку речь идет об очередном витке грубой фальсификации истории, - заявила дипломат. - Данная резолюция не что иное, как набор ревизионистских утверждений. Европарламент отметился еще одной возмутительной попыткой поставить знак равенства между нацистской Германией - страной-агрессором - и СССР, народы которого ценой огромных жертв освободили Европу от фашизма".

Захарова отметила опасность курса на политизацию и ревизию исторических фактов. "Замалчивая неприятные для себя страницы и трактуя подретушированную версию событий по своему усмотрению, в Европарламенте окончательно теряют связь с реальностью, - добавила она. - А она такова, что в ряде стран Европы реабилитируют нацистских преступников, проходят массовые шествия ветеранов "Ваффен-СС" и их сторонников, вольготно себя чувствуют неонацистские организации. Вот истинная угроза фундаментальным принципам обеспечения демократии и прав человека".

По словам дипломата, попытки ЕС выстраивать внутреннюю повестку дня "на фундаменте искажения исторической правды не приведут к победе над нетерпимостью на Европейском континенте". "Жонглирование фактами в конъюнктурных целях не может быть моральным и политическим ориентиром. Наоборот, это, скорее, подорвет веру европейцев, прежде всего молодежи, в те самые европейские ценности, о которых в Брюсселе так любят говорить", - указала Захарова.

"Считаем недопустимым искажение прошлого. История, по нашему глубокому убеждению, должна оставаться уделом ответственных профессионалов, а не использующих ее в своих узкокорыстных целях политиков", - подчеркнула она.