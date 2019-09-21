Марьям Амриева назначена зампредом кабмина Ингушетии

МАГАС, 21 сентября. /ТАСС/. Заместителем председателя правительства Республики Ингушетия назначена депутат регионального парламента четырех созывов Марьям Амриева. В кабмине она будет курировать социальный блок, сообщила в субботу пресс-служба главы региона.

"Сегодня глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов своим указом утвердил Марьям Амриеву на должность вице-премьера Ингушетии. В правительстве новый зампред будет курировать вопросы социального блока", - говорится в сообщении.

С 2016 года по настоящее время Марьям Амриева была депутатом Народного собрания Ингушетии шестого созыва. В парламенте она возглавляла Комитет по образованию, культуре и связям с религиозными организациями, руководила фракцией "Единой России".

"Марьям Амриеву называют одним из самых опытных и уважаемых депутатов Народного Собрания, за ее плечами - работа в четырех созывах парламента", - добавили в пресс-службе.