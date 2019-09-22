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Единый день голосования - 2019

Инаугурация губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова состоится 24 сентября

По данным облизбиркома, на прошедших выборах он набрал 76,81% голосов

ВОЛГОГРАД, 22 сентября. /ТАСС/. Церемония инаугурации победившего на выборах губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова пройдет 24 сентября, сообщила пресс-служба администрации региона.

"24 сентября состоится инаугурация губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Церемония вступления в должность запланирована на 12:00 в Триумфальном зале музея-панорамы "Сталинградская битва", - говорится в сообщении.

По данным облизбиркома, Бочаров, выдвинутый партией "Единая Россия", набрал 76,81% голосов. Второе место занял Алексей Буров от КПРФ (11,39%), третье - Владимир Рублев от ЛДПР (6,26%). Сергей Полещук от "Справедливой России" набрал 3,39%.

Избранным на должность руководителя субъекта РФ считается кандидат, получивший в свою поддержку более 50% голосов избирателей (достаточно 50% плюс один голос), принявших участие в голосовании. Порог явки не предусмотрен.

Бочаров руководит Волгоградской областью с 2014 года, тогда на выборах главы региона он набрал 88,49%. 14 октября 2019 года ему исполнится 50 лет. Он офицер запаса, служил в ВДВ и удостоен звания Героя России.

Теги
РоссияБочаров, Андрей ИвановичВолгоградская областьЕдиный день голосования - 2019
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