Эксперт: скандал с разговором Трампа и Зеленского вызван внутриполитической борьбой в США

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Информация о том, что президент США Дональд Трамп в ходе июльского телефонного разговора с Владимиром Зеленским якобы оказывал давление на украинского лидера, требуя от того посодействовать в расследовании дела бывшего американского вице-президента Джо Байдена, является очередным проявлением американской внутриполитической борьбы, когда национальные интересы приносятся в ущерб партийным. Такое мнение в воскресенье в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил председатель совета фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Можно сказать, что мы вновь видим пример, когда США жертвуют внешней политикой в угоду внутренней. Это очень досадно и касается не только США, но и других стран, - отметил Быстрицкий. - Посмотрите, что происходит с Brexit, когда в топку внутриполитической борьбы бросаются любые рациональные соображения внешней политики".

Эксперт обратил внимание на то, что подобные конфликтные ситуации являются не борьбой идеологий и стратегий, а лишь попыткой повлиять на оппонента и добиться "поверхностных, сиюминутных результатов". "И ради этого нередко приносятся в жертву национальные интересы, а то и общемировые", - добавил аналитик.

Отсутствие доказательств

Быстрицкий обратил внимание на то, что эта ситуация "не может иметь внятных перспектив", потому что пока стороны не представили никаких доказательств в подтверждение своих слов. При этом со временем сам скандал, связанный с расследованием, как отмечает эксперт, отойдет на второй план, но останется неприятный шлейф, который будет преследовать Байдена в ходе президентской кампании, накануне выборов в 2020 году.

"С учетом того, что выборы стремительно приближаются, против Байдена должны были быть предприняты какие-то меры. Эта история с украинским следом, вероятно, относится к их числу", - сказал аналитик.

Позиция Украины

По словам эксперта, ситуация вокруг расследования и связанного с ним телефонного разговора лидеров Украины и США в очередной раз продемонстрировала Зеленскому, насколько сложна работа на президентской должности. Украина же, в свою очередь, на данный момент заняла выжидательную позицию и не спешит представлять доказательств в подтверждение слов ни одной из сторон.

"От них [доказательств] многое зависело бы, но украинцы ничего не подтверждают, - продолжил аналитик. - Пока кажется, что украинская сторона затаилась и пытается понять, что ей делать в сложившейся ситуации, они не торопятся, что в общем-то разумно".

Расследование против Байдена

Газета The Wall Street Journal в пятницу сообщила, что во время телефонного разговора в июле Трамп "примерно восемь раз" заявлял о том, что Зеленскому следует оказать содействие адвокату Трампа Рудольфу Джулиани, который выступает за проведение на Украине разбирательства, связанного с Байденом и его сыном. Издание отметило, что Джулиани признал факт своих встреч в июне и августе с украинскими официальными лицами для обсуждения с ними этого вопроса. По мнению адвоката, Байден, будучи вице-президентом США, мог оказывать давление на Киев, чтобы прекратить расследование в отношении связанной с его сыном Хантером украинской газовой компании Burisma. Власти в Киеве заявили, что не уличили ни Джозефа Байдена, ни его сына в каких-либо преступлениях.

Глава украинского МИД Вадим Пристайко в пятницу подтвердил факт разговора Трампа и Зеленского, но сказал, что разговор был дружеским и никакого давления на украинского лидера не оказывалось.

Байден сейчас является наиболее вероятным противником Трампа на предстоящих в 2020 году президентских выборах США. Он имеет наибольшие шансы на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии.