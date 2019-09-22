Эксперт: США хотят надавить на Иран и склонить к компромиссу, направляя войска в регион

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. США стремятся продемонстрировать Ирану готовность к вооруженному противостоянию, отправляя в зону Персидского залива дополнительные войска, но на деле Вашингтон не хочет конфликта. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Борис Долгов.

"Прежде всего, надо сказать, что американский контингент не такой многочисленный, США заявили, что это не тысячи военнослужащих, а, вероятно, несколько сотен. В состав контингента, в первую очередь, входят спецподразделения, которые должны усилить присутствие американских войск в регионе и показать Ирану, что США всерьез готовы предпринять военную акцию, - отметил Долгов. - Если говорить о том, насколько вероятен военный конфликт, я все-таки думаю, что этот кризис будет разрешен дипломатическим путем и путем нахождения компромисса".

По словам аналитика, президент США Дональд Трамп "пытается применить свою излюбленную тактику, которая сочетает давление на оппонента, а вслед за этим - предложение компромисса". Однако в этом случае подобный курс осложняется тем, что Вашингтону приходится соизмерять свои действия с позициями союзников в регионе, Саудовской Аравии и Израиля, считает эксперт.

Опасные последствия

Собеседник агентства напомнил, что когда Вашингтон обвинил Тегеран в нападениях на танкеры в Ормузском заливе, иранское руководство сразу заявило о готовности вести "тотальную войну" и против США, и против Саудовской Аравии, и против Израиля.

Эксперт подчеркнул, что в случае начала военного противостояния Иран может нанести серьезный ущерб ближневосточным союзникам США. "Иран обладает и авиацией, и баллистическими ракетами, хотя они не идут в сравнение по мощности с американскими и израильскими", - напомнил он.

Кроме того, Долгов обратил внимание на то, что Иран может использовать для ведения войны диверсионные группы, а также боевиков организации "Хезболлах" и других союзнических группировок. "Эти группировки также обладают ракетами, пускай и кустарными, но в случае атаки этих группировок и действий диверсионных групп в Израиле, который является малой по своей территории страной, последствия могут быть очень серьезными", - резюмировал собеседник агентства.

В пятницу на брифинге в Пентагоне министр обороны США Марк Эспер сообщил о том, что США перебрасывают дополнительные войска и средства противовоздушной обороны на Ближний Восток в связи с обострением ситуации вокруг Ирана и атакой на объекты нефтяной промышленности Саудовской Аравии. При этом Эспер заверил, что США не желают воевать с Ираном, однако готовы к любому развитию событий.