Новым врио вице-губернатора Приморского края стал глава департамента по туризму

ВЛАДИВОСТОК, 23 сентября. /ТАСС/. Губернатор Приморского края подписал приказ о назначении на должность временно исполняющего обязанности вице-губернатора Константина Шестакова, который ранее возглавлял департамент по туризму Приморья. Об этом в понедельник сообщила журналистам пресс-служба администрации края.

"Константин Шестаков, возглавлявший департамент туризма Приморья, назначен врио вице-губернатора края с 24 сентября. Соответствующий приказ подписал губернатор Олег Кожемяко. На новом посту Константин Шестаков будет курировать вопросы экономики и развития предпринимательства, государственного заказа, туризма", - говорится в сообщении.

Шестаков заменит на этой должности покинувшего пост врио вице-губернатора Константина Богданенко, который курировал направления экономики и развития предпринимательства с 1 февраля 2018 года. Богданенко написал заявление об увольнении по собственному желанию. Шестаков возглавлял департамент по туризму с сентября 2014 года.