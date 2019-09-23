Путин: попытки воздействия на внутренние дела стран провоцируют конфликты по всему миру

КАЗАНЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Внешнее вмешательство в политическую и общественную жизнь стран провоцирует конфликты по всему миру. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в обращении к участникам совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств СНГ. Текст послания в понедельник зачитал глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

"Речь идет о попытках внешнего воздействия на общественное мнение и политическую жизнь практически в любой стране. Тем самым провоцируются разного рода конфликты, размываются веками формировавшиеся национальные традиции и историческая память. Под сомнение ставится понятие культурного и государственного суверенитета. Нарушается право народа самим выбирать свою судьбу", - говорится в тексте послания.