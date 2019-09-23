Главой горсовета Симферополя переизбран Виктор Агеев

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сентября. /ТАСС/. Главой муниципального образования - городского округа Симферополь, председателем горсовета столицы Республики Крым переизбран депутат городского совета Виктор Агеев, выборы состоялись на первой сессии городского парламента второго созыва, передает с заседания сессии корреспондент ТАСС.

"По результатам тайного голосования считать избранным главой муниципального образования, председателем городского совета Агеева Виктора Николаевича, выдвинутого фракцией партии "Единая Россия", - сообщил председатель счетной комиссии по проведению голосования, депутат Федор Узунов.

В тайном голосовании приняли участие 37 из 38 депутатов. За кандидатуру Агеева проголосовали 35 депутатов, голосов против не было. За кандидатуру еще одного претендента, Василия Саенко от КПРФ, проголосовало два депутата, против не было.

60-летний Агеев с сентября 2014 года возглавляет горсовет Симферополя и является главой муниципального образования столицы Республики Крым. Ранее, с ноября 2010 года, был городским головой Симферополя. В соответствии с региональным законодательством, глава муниципального образования - председатель горсовета избирается из числа депутатов городского совета тайным голосованием. Глава муниципального образования городской округ Симферополь является высшим должностным лицом городского округа.

По данным переписи населения, проведенного в 2014 году, в Симферополе проживало 332317 человек, он является самым крупным городом в республике.

Горсовет состоит из 38 депутатов. Выборы в Симферопольский городской совет второго созыва прошли 8 сентября 2019 года, в единый день голосования. Большинство мест - 31 получили единороссы, четыре - ЛДПР, два - КПРФ и 1 - "Справедливая Россия". В предыдущем составе горсовета представители "Единой России" имели 32 места, четыре - ЛДПР и два - КПРФ.