Челябинский омбудсмен Маргарита Павлова стала сенатором от региона

ЧЕЛЯБИНСК, 23 сентября. /ТАСС/. Вступивший на прошлой неделе в должность губернатора Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление, которым наделил полномочиями члена Совета Федерации регионального омбудсмена Маргариту Павлову. Документ опубликован в понедельник на сайте областного правительства.

В июле сенатор от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном сложении полномочий и была впоследствии назначена на пост первого замгубернатора региона. Место сенатора оставалось вакантным.

"Наделить полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Павлову Маргариту Николаевну", - говорится в постановлении.

Павлова родилась 22 января 1979 года в селе Кичигино Увельского района Челябинской области. Работала ведущей и корреспондентом телевизионных программ, 23 декабря 2010 года назначена уполномоченным по правам человека в Челябинской области.

Самовыдвиженец Алексей Текслер победил на выборах губернатора Челябинской области в единый день голосования 8 сентября, набрав 69,31% голосов. 20 сентября состоялась торжественная церемония его инаугурации. Текслер, ранее занимавший пост первого замминистра энергетики РФ, 19 марта был назначен президентом РФ врио губернатора Челябинской области. Он был слушателем первого потока программы развития кадрового управленческого резерва, созданного на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС.