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Австрия готова принять участие в праздновании 75-летия Победы в Москве

Посол Австрии в РФ Йоханнес Айгнер при этом заявил, что пока приглашение не было получено

ПЕТРОЗАВОДСК, 23 сентября. /ТАСС/. Австрийская делегация примет участие в праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве, но пока нельзя сказать, кто именно посетит торжества. Об этом сообщил ТАСС в понедельник посол Австрии в РФ Йоханнес Айгнер.

"Официально, насколько я знаю, [приглашение] не получали. Дело, наверное, в том, что нам предстоят парламентские выборы и формирование правительства. Я полагаю, что представители России ждут формирование нового правительства. Я уверен, что приглашение будет и что Австрия примет участие в торжествах", - сказал он.

Как ожидается, на празднование 75-летия Победы 9 мая 2020 года будут приглашены многие мировые лидеры. Приглашение было направлено в том числе президенту США Дональду Трампу.

Теги
АвстрияСШАРоссияТрамп, Дональд
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