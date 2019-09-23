Посол РФ в Греции вручил консульский патент МИД почетному консулу РФ в Александруполисе

АФИНЫ, 23 сентября. /ТАСС/. Посол РФ в Греции Андрей Маслов вручил консульский патент МИД России и экзекватуру МИД Греции греческому предпринимателю и благотворителю Константиносу Палакидису, ставшему почетным консулом РФ в городе Александруполис. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба посольства.

"20 сентября 2019 года посол России в Греции Андрей Маслов вручил в посольстве консульский патент МИД России и экзекватуру МИД Греции гражданину Греческой Республики Константиносу Палакидису в связи с его назначением 5 сентября 2019 года почетным консулом Российской Федерации с канцелярией в городе Александруполис и консульским округом, включающим территорию области Восточная Македония и Фракия", - говорится в сообщении.

В пресс-службе посольства добавили, что в соответствии с Консульским уставом Российской Федерации в функции почетного консула "входит обеспечение защиты прав и интересов российских граждан, временно находящихся или постоянно проживающих на территории консульского округа".

Палакидис является управляющим директором и совладельцем компании "Фраки Паллас", которой принадлежит пятизвездочный гостинично-конгрессный комплекс Александруполиса Ramada Plaza Thraki. Это уважаемый в регионе предприниматель, известный благотворительной деятельностью, подчеркнули в диппредставительстве. Палакидис выступает за развитие взаимовыгодных связей между Россией и Грецией, способствует увековечиванию памяти об историческом присутствии русских в Александруполисе и в регионе Восточной Македонии и Фракии, продолжили в посольстве.

"В 2019 году исполняется 210 лет Консульской службе России. Спустя более чем 100 лет в Александруполисе вновь появится российское консульство, как это было во времена Российской Империи", - подчеркнули в российском диппредставительстве.

В настоящее время в Греции действуют пять почетных консульств России - на острове Крит и Додеканесских островах, на острове Корфу и Ионических островах, в городах Патры, Ламия и Нафплион.