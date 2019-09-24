Володин призвал межпарламентские структуры реагировать на проблемы, а не отмалчиваться

НУР-СУЛТАН, 24 сентября. /ТАСС/. Международные парламентские структуры должны на принципах равноправия вырабатывать решения крупных проблем, а не становиться политическими организациями, занимающимися раздачей спорных оценок и мониторингом. Об этом во вторник заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая на открытии IV Совещания спикеров парламентов стран Евразии в Нур-Султане.

Володин напомнил, что если раньше все страны признавали верховенство роли ООН, то сегодня всемирную организацию игнорируют, отдельные страны единолично принимают решения о вводе войск, вмешательстве во внутренние дела суверенных государств, что недопустимо. Кроме того, по его словам, перечеркиваются правила и требования Всемирной торговой организации, в отношении Китая, России, Турции, Ирана развязаны торговые войны, а от санкций страдают страны Евросоюза.

"Коллеги, обратите внимание, что несмотря на эти проблемы ни одна из международных парламентских организаций не выступила с требованием прекратить нарушение принятых ранее международных договоренностей, - констатировал Володин. - Международные парламентские структуры созданы как раз для того, чтобы на принципах равноправия обсуждать и вырабатывать решения проблем, несмотря на их сложность и неудобность в обсуждении".

Володин указал на то, что на сегодняшний день парламентские структуры "все больше играют роль политических организаций, которая сводится к различным спорным оценкам и мониторингам". "А это наносит больше, вреда чем пользы, потому что не учитывает ни культуру стран, ни историю их становления, ни межрелигиозный фактор, ни традиции, ни обычаи", - добавил спикер.

Он также поднял тему перечеркивания достигавшихся десятилетиями договоренностей в области глобальной безопасности без анализа последствий. В качестве примера Володин привел одностороннее решение США о выходе из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. "Если это несет угрозу для всего мирового сообщества, мы должны сделать все, чтобы сохранить мир. Отмалчиваться в этой ситуации недопустимо и опасно", - убежден он.

"Мы ответственны перед гражданами наших стран, чтобы не допустить эскалации конфликтов, гуманитарных катастроф, обнищания населения, разрушение государств", - обратился Володин к коллегам.