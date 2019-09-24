Избранный мэр Новосибирска Анатолий Локоть вступил в должность главы города

НОВОСИБИРСК, 24 сентября. /ТАСС/. Избранный на сентябрьских выборах мэр Новосибирска Анатолий Локоть официально вступил в должность главы города. Инаугурация проходит во вторник в зале Арнольда Каца Новосибирской государственной филармонии, передает корреспондент ТАСС с церемонии.

"Я, Локоть Анатолий Евгеньевич, торжественно обещаю справедливо и беспристрастно осуществлять полномочия, осуществлять свои обязанности", - сказал Локоть, произнося слова присяги.

Полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло, поздравляя Локотя со вступлением в должность, отметил, что главными задачами градоначальника являются решение проблем обманутых дольщиков и точечной застройки в городе, а также подготовка к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Новосибирске в 2023 году. Глава региона Андрей Травников пообещал переизбранному мэру свою поддержку.

"Я готов вместе с вами, с членами вашей команды продолжить решение сложных текущих задач и проблем города", - сказал Травников.

Действующий мэр Новосибирска, первый секретарь обкома КПРФ Анатолий Локоть был официально переизбран главой города на второй срок 8 сентября. Явка на выборы составила 20,68%, за Локотя проголосовали 123 тыс. человек - это более 50% избирателей. На втором месте оказался самовыдвиженец Сергей Бойко, набравший 18,56%, на третьем - представитель ЛДПР Евгений Лебедев с 9,35% голосов.

Глава регионального обкома КПРФ Локоть стал мэром Новосибирска после победы на досрочных выборах в апреле 2014 года, когда он, набрав 43,7% голосов избирателей, с отрывом в 4% опередил действовавшего на тот момент и. о. мэра, представителя "Единой России" Владимира Знаткова.

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