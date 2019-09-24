Рябков: Лавров на ГА ООН напомнит о фундаментальной системе международного права

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, критически выскажется о попытках ряда стран внедрить концепцию миропорядка, противоречащую устоявшейся системе международного права. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью телеканалу RT.

"Я думаю, вызовы, которые стоят перед мультилатерализмом, попытки установить миропорядок, основанный на правилах, вместо очень понятного и крепкого фундамента международного права как основы международных отношений будет центральной темой в выступлении министра", - сказал он.

Замглавы МИД РФ указал на то, что на текущий момент международное сообщество переживает трудности почти во всех сферах: от миграции и климата до региональных конфликтов и терроризма. "Все это будет затронуто в речи министра, а также будет упомянуто на мероприятиях, в которых он примет участие. Россия в сентябре председательствует в Совете Безопасности, таким образом он [Лавров] будет вести встречи министерского уровня", - уточнил он.

Неделя высокого уровня в ООН, по словам Рябкова, станет возможностью провести встречи в формате БРИКС, а также двусторонние встречи. "Ближний Восток, Иран, Сирия, ситуация в Персидском заливе, очевидно, будут обсуждаться", - добавил высокопоставленный дипломат.

Во вторник в Нью-Йорке открывается 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, которая продлится до 17 сентября 2020 года. В центре внимания предстоящих дискуссий - более 170 вопросов, охватывающих весь спектр глобальных проблем: от острых региональных конфликтов до ключевых экономических, экологических и гуманитарных вызовов современности. Лавров возглавляет российскую делегацию.