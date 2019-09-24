Карасин написал заявление о включении в комитет Совфеда по образованию

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Бывший статс-секретарь - заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин написал заявление о вхождении в состав комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре. Об этом сообщил во вторник глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

"На данный момент в комитет поступили ряд заявлений членов СФ о включении в состав комитетов. В комитет по науке, образованию и культуре - Карасин Григорий Борисович (Сахалинская область)", - сказал он.

Кроме того, по словам Тимченко, представитель Мосгордумы Инна Святенко написала заявление о вхождении в состав комитета СФ по социальной политике.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко 12 сентября на церемонии своей инаугурации подписал первый приказ в новой должности, предусматривающий назначение Карасина сенатором от региона.

Святенко 19 сентября была наделена полномочиями члена Совета Федерации после выборов в Мосгордуму, прошедших в единый день голосования 8 сентября. До этого она возглавляла комиссию Мосгордумы по безопасности, а с 2014 года является координатором проекта "Безопасные дороги" в Москве.