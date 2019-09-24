Володин: Россия поддерживает расширение списка участников конференции по антитеррору

НУР-СУЛТАН, 24 сентября. /ТАСС/. Россия выступает за расширение списка участников намеченной на октябрь Конференции по вопросам борьбы с терроризмом и межрегиональному взаимодействию в Стамбуле. Об этом во вторник заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем Великого национального собрания Турции Мустафой Шентопом, прошедшей на полях Совещания спикеров парламентов стран Евразии.

Володин отметил, что в Нур-Султане, где проходит четвертое по счету совещание, развитие получила динамика, заложенная на прошлом совещании в Анталье (Турция). "Мы, несмотря на разность наших взглядов, можем в спокойном режиме обсуждать, обозначать проблемы, которые требуют решения", - сказал Володин, отметив, что это уже его третья в 2019 году встреча с Шентопом.

"У нас с вами есть более узкие форматы, которые решают конкретные вопросы, - продолжил спикер. - Мы ежегодно собираемся и обсуждаем проблемы, которые мы считаем общими". Володин указал, что речь идет о противостоянии общим угрозам, борьбе с терроризмом, вопросах безопасности, напомнив о предстоящей в Стамбуле конференции.

"Настала пора расширить этот формат, учитывая, что первоначально среди участников обсуждения были Россия, Китай, Турция, Пакистан, Иран и Афганистан. Мы с вами говорили и поддерживаем предложение Турции о включении в перечень участников этой конференции представителей Катара, а также считаем правильным поддержать наших коллег, представителей парламента Ирана, которые высказывали предложение о включении в перечень участников конференции Ирака и Ливии", - сказал Володин.

"Со своей стороны предлагаем пригласить для разговора страны, которые непосредственно граничат с Афганистаном, - представителей парламентов Афганистана, Таджикистана, Туркменистана", - добавил он.