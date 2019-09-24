Эксперты из 14 стран собрались на Северном форуме в Якутии

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Ученые, представители международных организаций и дипломатических корпусов из 14 стран стали участниками открывшегося во вторник в Якутске Северного форума, результатом которого должен стать запуск международных проектов по развитию Арктики. Об этом сообщила пресс-служба министерства по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия).

"24-28 сентября в Якутске проходит Северный форум по устойчивому развитию (СФУР), участие принимают эксперты из 14 стран мира", - говорится в сообщении.

Обменяться мнениями по вопросам развития арктического региона смогут участники восьми приполярных государств (России, Канады, США, Исландии, Финляндии, Норвегии, Швеции и Дании), стран Северо-Восточной Азии (КНР, Республики Корея и Японии), стран Европы (Австрия, Германия, Латвия). Российские регионы представлены делегациями Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики РФ, Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Ненецкого и Ханты-Мансийского АО, Камчатского и Хабаровского краев.

"Северный форум - это большая платформа, на которой должны работать многие площадки. Мы предоставляем условия для общения людей на межрегиональном и международном уровнях. Любая конференция - способ привлечь специалистов, которые поделятся опытом, расскажут о своих достижениях и проектах. Приедут известные люди, у которых обширный багаж знаний и большое количество интересных идей", - цитирует пресс-служба заместителя ректора СВФУ по аналитической деятельности Александра Кугаевского.

Во вторник на форуме прошли круглые столы, научно-практические конференции, панельные дискуссии и семинары. "Сегодня у нас прошла панельная дискуссия "Российско-корейское сотрудничество в Арктике", где совместно с партнерами из Корейского морского института обсуждались перспективы для взаимовыгодного сотрудничества России и Республики Корея, в частности, вопросы сотрудничества по линии научных исследований в области демографии, сохранения окружающей среды, климата", - сообщил ТАСС министр по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) Гаврил Кириллин.

Официальное открытие форума состоится в среду 25 сентября, в этот же день пройдет пленарное заседание с участием главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева, чрезвычайного и полномочного посла Исландии в Российской Федерации г-жи Сигридур Берглинд Асгейрсдоттир, советника посольства Королевства Норвегии в Российской Федерации г-жи Солвейг Руссебё, генерального консула КНР в г. Хабаровске г-на Цуй Гоцзе, членов правительства Республики Саха (Якутия) и зарубежных экспертов.