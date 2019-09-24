Начальник штаба ОДКБ считает, что продление договора СНВ маловероятно

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. США целенаправленно выходят из современных международных договоров по контролю над вооружением, судьба продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) также туманна. Об этом во вторник сообщил журналистам начальник Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) генерал-полковник Анатолий Сидоров.

"Сомнительны также перспективы продления российско-американского Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений, срок действия которого истекает в 2021 году", - сказал он.

По словам Сидорова, планомерный выход США из всех соглашений в сфере контроля вооружений проходит под эгидой заявлений о целесообразности расширения состава их участников.