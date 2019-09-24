Представитель Крыма потребовал от Киева прекратить сегрегацию русскоязычного населения

ЖЕНЕВА, 24 сентября. /ТАСС/. Совет ООН по правам человека (СПЧ) должен направить на Украину миссию по расследованию нарушения на Украине права русскоязычного населения на получение полноценного образования на родном языке. Об этом заявил во вторник в Женеве на 42-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) заместитель постоянного представителя Республики Крым при президенте России Михаил Соломенцев.

"Мы требуем от Совета ООН по правам человека организовать специальную миссию на Украину с целью расследования фактов языковой сегрегации и нарушения образовательных прав русскоязычного населения этой страны на получение полноценного образования на родном языке", - подчеркнул он.

Соломенцев отметил, что российское гражданское общество и организации российских соотечественников за рубежом требуют остановить сегрегацию по языковому принципу по отношению к русскоязычному населению Украины. Он обратил внимание, что в связи со вступлением силу 16 июля закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" коренные жители Украины "лишились возможности на получение образования на родном для себя русском языке".

Факты свидетельствуют, продолжил он, что "работа по тотальной и принудительной украинизации коренного и, в основном, русскоязычного населения Украины негласно началась гораздо раньше вступления в силу этого попирающего основные права человека закона", сказал Соломенцев. По его словам, запущены "опасные процедуры насильственного изменения образования, включая начальную школу, в ускоренном режиме". "Так, на настоящий момент из 58 школ города Херсон лишь в 12 сохранились несколько факультативных предметов, преподаваемых на русском языке", - сообщил он, напомнив, что к 2022 году, по задумке современных властей Украине, обучение на русском языке будет остановлено полностью.

Выступающий отметил, что языковая дискриминация на Украине, осуществляемая по прибалтийскому сценарию, негативно влияет на соблюдение всего комплекса прав человека в Европе и "фактически подает пример расизма для всего мира". Как подчеркнул Соломенцев, "русскоязычному населению Украины должны быть предоставлены такие же языковые права, какие с 2014 года предоставлены украинцам, живущим в Крыму".

СПЧ на своей нынешней сессии рассматривает ситуацию с соблюдением прав человека почти трех десятках стран, в том числе на Украине. Это межправительственный орган системы ООН, он был создан в 2006 году, придя на смену Комиссии по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. В состав Совета входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генассамблеи ООН путем прямого тайного голосования.