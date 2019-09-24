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Замглавы МИД РФ обсудил с послом Иордании график предстоящих контактов

Как сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, в ходе беседы также были подробно обсуждены ключевые аспекты ближневосточной повестки дня с акцентом на развитие ситуации в Сирии

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов и посол Иордании в Москве Амджад Оде Адайле во вторник обсудили график предстоящих двусторонних политических контактов, а также ситуацию в Сирии. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы были подробно обсуждены ключевые аспекты ближневосточной повестки дня с акцентом на развитие обстановки в Сирии и вокруг нее, а также складывающуюся ситуацию на палестинских территориях, - отметили в министерстве. - Отдельно затрагивались вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-иорданских отношений, включая график предстоящих двусторонних политических контактов".

Теги
ИорданияСирияРоссияБогданов, Михаил Леонидович
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