Источник: Лавров 25 сентября в Нью-Йорке проведет переговоры с новым главой МИД Японии

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России проведет в среду на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН первые переговоры с новым главой МИД Японии Тосимицу Мотэги. Об этом сообщил ТАСС во вторник источник в российской делегации.

"Переговоры Лаврова и Мотэги состоятся 25 сентября в штаб-квартире ООН", - сказал собеседник агентства.

11 сентября Мотэги занял пост главы МИД Японии, сменив в этой должности Таро Коно. Сразу после назначения Мотэги выступил за скорейшее проведение переговоров с Лавровым по проблеме заключения мирного договора между двумя странами.