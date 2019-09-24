Эксперт: слова Трампа о прекращении "бесконечных войн" предназначены для Ирана

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Слова президента США Дональда Трампа о желании прекратить "бесконечные войны", которые прозвучали во вторник в ходе его выступления на общеполитических дебатах высокого уровня 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, направлены на то, чтобы продемонстрировать Ирану готовность американского лидера к переговорам. Такое мнение во вторник в беседе с ТАСС выразил директор по научной работе Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

"Здесь идет хитрая игра с обеих сторон и "заигрывание" скорее не с электоратом, а друг с другом, - отметил Лукьянов и напомнил, что глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф накануне заявил о готовности продолжить переговоры по сохранению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. - Посмотрим, может, к чему-то это и приведет".

По словам аналитика, Трамп, заявляя, с одной стороны, о намерении продолжить давление на Тегеран, а с другой - о нежелании втягивать Вашингтон в вооруженные конфликты, делает намек на то, что хотел бы применить в отношении Ирана ту же стратегию, которую он использует в переговорах с КНДР. "В случае с Северной Кореей давление продолжается, санкции никто не отменял, но при этом идет процесс диалога", - напомнил он.

Лукьянов обратил внимание на то, что в случае с иранской ядерной сделкой, выход Вашингтона из которой и стал отправной точкой для нового витка кризиса в американо-иранских отношениях, Трамп не против самого по себе соглашения, однако хочет, чтобы договоренность по этому вопросу не ассоциировалась с его предшественником Бараком Обамой. "В истории с иранской ядерной сделкой главная проблема, с точки зрения Трампа, заключается в том, что ее заключил Обама, - отметил эксперт. - Это как с NAFTA (Североамериканское соглашение о свободной торговле - прим. ТАСС) - соглашение плохое, потому что его заключили другие люди, а тут мы передоговорились, заключили почти то же самое, но это уже мое".

При этом, специалист обратил внимание на то, что антивоенная риторика свойственна Трампу, и он "принципиально выступает против войн, считая, что надо действовать другими методами, жесткими, но не воевать". "Трамп за более чем два с половиной года нахождения на президентской должности не начал ни одного вооруженного конфликта, что вообще для американских президентов за последние 10 лет уникально", - подчеркнул Лукьянов и добавил что антивоенные взгляды Трампа соответствуют настроениям американских избирателей.

В целом, по мнению эксперта, речь Трампа содержала набор его стандартных постулатов против глобализма и в защиту национальных интересов, а также привычные для американского лидера "упреки в адрес Китая и Ирана".