"Астанинская тройка" сделает общее заявление по Конституционному комитету Сирии

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел стран "астанинской тройки" - России, Турции и Ирана - по итогам встречи в ООН во вторник выступят с общим заявлением в поддержку создания Конституционного комитета Сирии. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

"Сегодня состоится заседание "астанинской тройки" на министерском уровне, которая, как я надеюсь, закончится серьезным заявлением в связи с последними событиями, а именно с формированием Конституционного комитета [Сирии]", - сказал высокопоставленный дипломат. "Мы хотим, чтобы это прозвучало из наших уст, из уст тех трех стран-гарантов, которые добились этого результата", - добавил он.

"Я сегодня встречался со спецпосланником [генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном], и я знаю, что он не хотел бы терять время и динамику", - продолжил Вершинин, отвечая на вопрос, как скоро начнет работу комитет. "Это значит, что счет идет на недели, но не на месяцы", - заключил он.

Решение о создании Конституционного комитета для выработки рекомендаций по внесению поправок в сирийскую конституцию было принято 31 января 2018 года в Сочи на Конгрессе сирийского национального диалога. По плану Стаффана де Мистуры, предшественника Гейра Педерсена на должности специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии, в комитет должны войти 150 человек (по 50 делегатов от Дамаска, оппозиции и гражданских обществ). Каждая группа должна назначить по 15 экспертов для участия в заседаниях, которые будут проходить в Женеве за закрытыми дверями.