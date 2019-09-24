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Атаки на предприятия Saudi Aramco

МИД РФ считает, что усиление военного потенциала США не решит ситуацию в Персидском заливе

Ранее в США сообщили о намерении перебросить дополнительные войска в район Персидского залива

ООН, 25 сентября. /ТАСС/. Наращивание военного потенциала США на Ближнем Востоке не поможет процессу урегулирования ситуации в зоне Персидского залива. Такую позицию выразил в беседе с журналистами заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

"Мы не считаем, что такие вопросы решаются военным путем, за счет увеличения военного потенциала, - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. - Мы исходим из того, что нужно уточнение всех деталей [инцидента с нефтяными объектами в Саудовской Аравии], а также провести расследование".

Ранее в Пентагоне сообщили о намерении Вашингтона перебросить дополнительные войска и средства ПВО в район Персидского залива по просьбе Саудовской Аравии и ОАЭ.

Теги
СШАРоссияВершинин, Сергей ВасильевичАтаки на предприятия Saudi Aramco
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