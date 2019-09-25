Главы МИД России, Ирана и Турции обсудили ситуацию "на земле" в Сирии

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Главы внешнеполитических ведомств стран - гарантов астанинского процесса (РФ, Иран, Турция) обсудили во вторник на встрече на полях 74-й Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке текущую ситуацию в зоне боевых действий в Сирии, в том числе в провинции Идлиб.

"Министры также рассмотрели развитие ситуации "на земле" в Сирии, прежде всего в Идлибе и на северо-востоке, с учетом сохраняющейся в данных районах террористической угрозы", - говорится в распространенном в среду по итогам встречи сообщении МИД РФ.

Стороны также обменялись мнениями по гуманитарной составляющей сирийского кризиса, уделив особое внимание необходимости активизировать международное содействие Сирии и поддержке процесса возвращения сирийцев в места постоянного проживания "без политизации и предварительных условий".

Министры также уделили внимание вопросам, связанным с завершением формирования и запуском Конституционного комитета в Женеве.