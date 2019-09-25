Исполняющий обязанности вице-премьера Забайкалья Виктор Паздников ушел в отставку

ЧИТА, 25 сентября. /ТАСС/. И.о. вице-премьера правительства Забайкальского края Виктор Паздников, работавший в региональном кабмине с 2016 года и курировавший строительство, ЖКХ, транспорт и связь, во вторник освобожден от должности по собственному желанию. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе губернатора.

"И.о. зампреда правительства Забайкальского края Виктор Паздников подал заявление об увольнении по собственному желанию. Документ подписан губернатором Александром Осиповым", - сказали в пресс-службе.

Паздников с августа 2011 года работал руководителем региональной службы по тарифам и ценообразованию Забайкальского края. В сентябре 2016 года его назначили министром территориального развития региона, а в мае 2019 года - и.о. вице-премьера края, под ведение которого попали два министерства: одно курирует строительство, дорожное хозяйство и транспорт, второе - ЖКХ, энергетику, цифровизацию и связь.

На прошлой неделе победивший на выборах губернатора Забайкальского края Александр Осипов, вступив в должность, отправил в отставку действующее краевое правительство. До назначения нового регионального кабинета министров его действующие члены будут работать в статусе исполняющих обязанности.