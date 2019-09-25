ЦИК направит в администрацию президента предложения о статусе местных избиркомов

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Центризбирком России направит в рабочую группу при администрации президента РФ по совершенствованию избирательного законодательства и процесса предложения, касающиеся изменения законодательства о выборах в части статуса избирательных комиссий муниципальных образований (ИКМО). Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова в ходе заседания комиссии в среду.

"В первую очередь надо закрепить положение о том, что ЦИК и комиссия субъекта РФ являются вышестоящими избирательными комиссиями по отношению к другим комиссиям в части осуществления контроля за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме. Тем самым исключается возможность утверждать, что ЦИК России и комиссии субъектов РФ не имеют отношения к муниципальным выборам, появляются основания для принятия соответствующих решений в отношении ИКМО", - сказала Памфилова.

По ее словам, также нужно предусмотреть ответственность ИКМО и территориальных избирательных комиссий (ТИК) в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения возложенных полномочий, повлекших массовые нарушения избирательных прав. "Предусмотреть ответственность председателя ИКМО в аналогичной ситуации. Он может [быть] освобожден от должности по решению ЦИК РФ или комиссии субъекта РФ. По решению ЦИК, если комиссия субъекта проспала этот момент", - отметила глава ЦИК.

Она добавила, что необходимо исключить из законодательства положение о том, что полномочия ЦИК могут возлагаться на ИКМО. "Тем самым будет полностью закончено формирование комиссий территориального уровня, а наша задача - их укрепить, чтобы они профессионально работали. Это позволит в дальнейшем не формировать эти ИКМО, а возлагать их полномочия на ТИК на территории всей страны. И установить, что председатель ИКМО, городского округа, внутригородской территории избирается исключительно по предложению комиссии субъекта РФ", - заключила Памфилова.

Ранее ЦИК признал неудовлетворительной работу Санкт-Петербургской избирательной комиссии при проведении муниципальных выборов 8 сентября. Как отметила Памфилова, "существующая избирательная система Санкт-Петербурга, включающая в себя избирательные комиссии муниципальных образований, не эффективна и не способна в полной мере обеспечить избирательные права граждан без постоянного контроля со стороны ЦИК".