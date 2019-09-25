Петербургский омбудсмен подготовит доклад о нарушении конституционных прав на выборах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов подготовит специальный доклад о выявленных проблемах в сфере обеспечения конституционного права граждан на выборах в Петербурге, сообщается в среду на сайте уполномоченного по правам человека РФ.

"На основе мониторинга, проводимого в период подготовки и проведения избирательных кампаний, а также рассмотрения судами дел о нарушениях законодательства о выборах, уполномоченным будет подготовлен и опубликован специальный доклад о выявленных проблемах в сфере обеспечения конституционного права граждан на участие в управлении делами государства", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в доклад войдут случаи нарушений избирательных прав, выводы и рекомендации по их предотвращению в будущем.

Сейчас в аппарате омбудсмена проводится обобщение и анализ информации о нарушениях на выборах губернатора и депутатов муниципальных советов в Санкт-Петербурге, которая получена от членов мониторинговой группы Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, наблюдавшими за проведением голосования и подведением его итогов.

В единый день голосования, 8 сентября, в Петербурге проведены выборы губернатора, депутатов, а также 110 муниципальных советов, по результатам которых должны были быть замещены 1560 мандатов. Однако горизбирком (ГИК) заявлял, что будет настаивать на признании недействительными итогов голосования в ряде округов по муниципальным выборам и расформировании избирательных комиссий муниципальных округов, которые нарушили права избирателей. По данным ГИК, имеющаяся информация о ходе установления итогов голосования на выборах депутатов муниципальных советов в ряде округов во Фрунзенском, Адмиралтейском, Приморском и Невском районах свидетельствует о том, что, возможно, допущенные нарушения не позволят достоверно определить результаты выборов.