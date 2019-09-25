В ГД заявили, что Россия выступает за подключение Сирии к конференции по антитеррору

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Россия выступает за включение Сирийской Арабской Республики в состав участников намеченной на октябрь Конференции по вопросам борьбы с терроризмом и межрегиональному сотрудничеству в Стамбуле. Об этом в среду в ходе пятого заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и Всекитайского собрания народных представителей сообщил глава комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

"Обсуждается возможность расширения нынешнего формата этой встречи, - отметил Никонов. - С нашей стороны отмечалась целесообразность подключения Сирии. И это общая позиция России и Ирана".

По его словам, российская сторона также заинтересована в участии стран - соседей Афганистана в переговорном процессе. "Прежде всего - Индия, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан", - уточнил он, добавив, что желание принять участие в конференции выражал и Катар.

Никонов рассчитывает, что китайская сторона поддержит инициативу о расширении формата конференции.

На этой неделе в пользу расширения состава участников конференции выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Москва поддерживает подключение к ней Катара, Ирака и Ливана, подчеркнул он.

На данный момент государствами - участниками конференции по антитеррору являются Россия, Китай, Турция, Пакистан, Иран и Афганистан.