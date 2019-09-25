Лавров заявил, что саммит нормандского формата все еще может состояться до конца года

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Саммит в нормандском формате (Россия, Украина, ФРГ, Франция) может состояться до конца этого года, но это не зависит от России. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в среду на сайте издания.

"Не исключаю, но это зависит не от нас", - сказал Лавров, отвечая на вопрос о том, может ли в этом году состояться саммит в нормандском формате.

"У всех на слуху история с выполнением решений предыдущих "нормандских" саммитов. Необходимость выполнения этих решений уже признали наконец и в Киеве", - указал глава МИД РФ.

Кроме того, Лавров отметил, что Россия расстроена и встревожена, тем что контактная группа не подписала "формулу Штайнмайера". "На встрече внешнеполитических советников в Париже 11 сентября этого года была достаточно предметная дискуссия о том, как именно должна контактная группа одобрить эту формулу. В итоге все без исключения советники лидеров нормандского формата согласились, что контактная группа должна подписать этот документ",- сказал Лавров, упомянув, что там были рассуждения о том, что, может быть, не все члены контактной группы его подпишут.

"Но российский представитель четко сказал, что Контактная группа - это тот самый формат, в котором нужно решать вопросы, связанные с минскими договоренностями. Все представители сторон в Контактной группе - Киев, Донецк, Луганск, ОБСЕ, Россия - ставили свои подписи под минскими соглашениями. Исключать кого бы то ни было из числа подписантов не получится, - продолжил министр. - Были сомнения перед встречей контактной группы, что, может быть, проблема количества подписантов стала причиной того, что это сорвалось. Но Леонид Кучма заявил, что он вообще не хочет этого подписывать, иначе в Киеве будет очередной "майдан".

Глава российского дипведомства подчеркнул, что "если постоянно озираться на "майдан", это значит оставлять свою страну во власти радикалов, неонацистов и прочих экстремистов". "Вы слышали заявления из Киева после этого. Они были противоречивы. Сухой остаток - надо подписывать, - указал Лавров. - Повторюсь, с оговорками, о которых стал рассуждать [глава МИД Украины] Вадим Пристайко, мол, подписать надо, но это не означает, что все будет выполнено в таком виде, двигаться придется, по сути дела, на ощупь, стараясь каждый раз понять, что происходит в киевской элите, как окружение президента Украины Владимира Зеленского пытается интерпретировать заявленную им волю добиться мира в Донбассе, и что это может означать для Донбасса".