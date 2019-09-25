Лавров: программа ЕС для Центральной Азии повторяет задачи "Восточного партнерства"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Евросоюз с помощью новой стратегии по сотрудничеству со странами Центральной Азии пытается оторвать от России государства региона, как это делалось раньше в отношении восточноевропейских стран с помощью "Восточного партнерства". Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".

"Сейчас вслед за "Восточным партнерством" ЕС двигает программу для Центральной Азии, составленную также без учета интересов России и объединяющих нас связей в истории, экономике, традициях, культуре, человеческих отношениях, вопросах безопасности, поскольку там наши союзники и стратегические партнеры, - сказал он. - По нашим данным, сейчас пытаются сделать смычку между "Восточным партнерством", в котором участвуют европейские и закавказские республики бывшего СССР, и новой стратегией ЕС по Центральной Азии. Когда разрабатываются такие крупные проекты, даже в потенциальном режиме ничего нельзя утаить".

Министр добавил, что Москве известна цель этих проектов Евросоюза - "отвадить восточных и центральноазиатских партнеров от России", как можно больше ослабить двусторонние связи и "постараться внедрить свои подходы к организации жизни, решению политических проблем, участию в международных делах на основе лекал, которые устраивают ЕС".

Лавров напомнил, что президент РФ Владимир Путин не раз говорил, что после введения Евросоюзом санкций Россия сделала для себя вывод: "Евросоюз - ненадежный партнер, поскольку продолжает играть в геополитику "с нами или против нас".

17 июля министры иностранных дел 28 стран Евросоюза утвердили новую версию стратегии сообщества по странам Центральной Азии, которая впервые была утверждена в 2007 году. Новая стратегия ЕС будет сосредоточена на двух аспектах. Согласно заявлению Совета ЕС, это "партнерство в целях обеспечения устойчивости путем усиления возможностей государств Центральной Азии преодолевать внутренние и внешние проблемы и повышения их способности проводить реформы" и "процветание региона за счет поддержки экономической модернизации, содействия устойчивому объединению и инвестиций в молодежь".