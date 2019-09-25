Лавров: понимание Украиной "формулы Штайнмайера" не соответствует ее реальному содержанию

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Игры в пересмотр "формулы Штайнмайера" не помогут процессу, и Россия надеется, что на Украине не будут брать пример с бывшего президента Петра Порошенко, который перевирает истории, относящиеся к работе нормандского формата. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".

"Я читал заявления министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что необходимо подписать "формулу Штайнмайера", как об этом договаривались четыре года назад. Он, правда, стал делать оговорки, рассуждая на тему того, что "формула" - это просто формула, а для того, чтобы она стала жизнеспособной, ее надо пересмотреть и изменить", - сказал глава МИД РФ, добавив, что Пристайко пояснил, в каком направлении должны быть проведены изменения.

"Но если это опять игры в пересмотр того, что было уже решено, то это не поможет процессу, - добавил Лавров.- Надеюсь, наши украинские коллеги не будут брать пример с Петра Порошенко, который просто перевирает различные истории, относящиеся к работе "нормандского формата".

Как указал глава МИД РФ, Порошенко в одном из интервью сказал, что "нет "соглашения Штайнмайера", никакой "формулы Штайнмайера", якобы с кем-то согласованной и рассказал свое понимание предложений Штайнмайера. Лавров в связи с этим указал, что "это полное искажение "формулы Штайнмайера". "Напомню, что минские договоренности гласят: сначала нужно принять закон об особом статусе, потом организовать выборы в Донбассе. Там упомянуты украинские законы, но там также упомянуто, что порядок проведения выборов с подключением ОБСЕ должен быть согласован с Донецком и Луганском. Закон законом, но мнение этих самопровозглашенных республик должно быть учтено", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства.