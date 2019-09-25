Лавров высоко оценил работу Бачелет на посту комиссара ООН по правам человека

НЬЮ-ЙОРК, 26 сентября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров высоко оценил работу Мишель Бачелет на посту Верховного комиссара ООН по правам человека.

Открывая встречу на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Лавров осведомился у верховного комиссара о том, как у нее идут дела, на что Бачелет ответила: "Пережила год на посту".

"Считаю, что вы его пережили с позитивными результатами для управления", - сказал глава МИД РФ.

Бачелет добавила, что старается "работать со всеми странами для общего блага".